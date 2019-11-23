İran: ABD interneti politik malzeme olarak kullanıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'yi yaptırım listesine alan ABD'nin kararına tepki gösterdi.

Musevi, "Herkes iktidardaki ABD hükümetinin internet özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik değerler, şeffaflık ve insan hakları ilkelerine değer vermediğini iyi biliyor." dedi.

İnternete erişim konusunda ABD’nin mevcut hükümetinin geçmişi ile karnesine bakılıması gerektiğine dikkati çeken Musevi, "Bu hükümetin muhalif sesleri engellemek için Twitter da dahil olmak üzere büyük sosyal ve medya ağlarına baskı uygulaması serbest internete politik malzeme olarak yaklaştığını ortaya koyuyor." ifadelerinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı dün akşam İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Cehromi'ye internet erişim engeli nedeniyle yaptırım uygulandığını ileri sürmüştü.