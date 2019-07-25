Şeyh Zakzaki'nin sağlığından sorumlu Nijerya hükümetidir!

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim el Zakzaki hakkında açıklamada bulundu.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Şeyh Zakzaki İslam dünyanın en büyük din alimlerinden biridir. Nijerya hükümeti bu büyük din aliminin güvenliği ve sağlığından sorumludur. Üst düzey Nijeryalı yetkililerinden Şeyh Zakzaki’nin yurtiçi veya yurtdışında tedavi görmesine imkân sağlanması ve acilen serbest bırakılması bekleniyor."

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.

Nijerya halkı ile Nijerya İslami Hareketi üyeleri, ev hapsinde bulunan Şeyh Zakzaki'nin tutuklanmasını protesto etmek için başknet Abuja sokaklarında sık sık gösteriler düzenliyor.