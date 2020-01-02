Tümgeneral Selami: Savaşı başlatan taraf olmayacağız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran’ın hiçbir düşman karşısında boyun eğmeyeceğini belirterek, halkının desteğiyle düşmanı yenme gücüne sahip olduklarını vurguladı.

Düşmanın İran halkına her türlü ekonomik yaptırım uygulayarak kendileri karşısında teslim etmeye çalıştığını belirten Tümgeneral Selami, “İran halkı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin önderliğiyle bu yaptırımların karşısında durarak tehditleri fırsata çevirdi.” ifadelerinde bulundu.

Düşmanın sratejilerini yendiklerine dikkati çeken Tümgeneral Selami, “Biz savaşı başlatan taraf olmayacağız, ancak düşmanlarımızı onları defalarca yenebilecek kadar güçlü olduğumuz konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.