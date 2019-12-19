İran halkı bağımsızlık ve direniş yolunu seçmiştir

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran halkının bütün sorunların üstesinden gelebildiğini belirterek, “Yaptırımlar bizim sorunları çözmemizi engellemek içindir. Eğer sorunlarımızı çözemezsek düşmana yönelmek zorunda kalırız” dedi.

“İnsanların günümüz dünyasında ya güçlü olması ya da başkasına bağlı olması gerekiyor” ifadesini kullanan Tümgeneral Selami, tam bir bağımsızlık elde etmek için güçlü olmaktan başka bir yolun olmadığını belirtti.

Tümgeneral Selami, İran halkının bağımsızlık ve direniş yolunu seçtiğini belirterek, “Bazıları düşmanla etkileşime girersek kolayca sonuca varacağımızı düşünüyor. Halbuki bu bir milletin seçebileceği en zor yoldur. Çünkü düşmanla etkileşim sırasında gücümüzü kaybederek başkalarına güveniriz. Bu yüzden en iyi yol direniştir” diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti’nin küresel emperyalime karşı 40 yıllık mücadelesindeki başarılarına atıfta bulunan Tümgeneral Salami, “Zihinsel ve psikolojik olarak düşmandan ayrılarak bağımsız hareket etmeye karar verdiğimiz her yerde başarılı olduk” dedi.