İranlı firmalar Suriye'de 30 bin konut inşa edecek

İkili işbirliğini arttırmak ve Suriye’deki yeniden yapılanma aşamasının gerektirdiği şekilde inşaat, banliyölerin ve şehirlerin inşaatı alanında niteliksel bir adım atmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere kamu işleri ve konut alanındaki Suriye-İran ortak komitesinin toplantıları dün Tahran’da yapıldı.

Toplantıyla ilişkin açıklamada bulunan Şafei, İranlı firmaların Suriye’yi yeniden inşa çalışmaları kapsamında bu ülkede 30 bin konut inşa edeceğini bildirdi.

Şafei, İran özel sektörünün Suriye halkına yeniden inşa süreci, mal tedariki ve çeşitli hizmetler sunma konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Ocak 2019'da İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin Şam temasları sırasında İran ile Suriye arasında ekonomik, kültür, ticaret, enerji, altyapı ve konutların yeniden imarı gibi muhtelif konularda 11 işbirliği anlaşmasına imza atılmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçenlerde yaptığı bir açıklamada "Ülkemizin yeniden inşası konusunda Rusya, Çin ve İran öncelikli olacak" demişti.