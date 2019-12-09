Ruhani: Yeni yıl bütçesi ABD ile müzakereye dayalı değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Öğrenci Günü münasebetiyle Tahran'daki Farhangiyan Üniversitesi'nde düzenlenen törene katıldı. Törende üniversite öğrencilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Ruhani gündemdeki konuları değerlendirerek İran’la yapılan nükleer anlaşmayı “ne kutsal ne de lanetli” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran hükümetinin Amerika’ya güvenmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“ABD’nin nükleer anlaşma konusunda ne kadar öfkeli olduğuna bakınız. Bu devletin Dışişleri Bakan Yardımcısı son günlerde ‘Bir an avvel nükleer anlaşmadan kurtulmalıyız, aksi takdirde İran birkaç ay sonra silah alışverişine başlayacak’ demişti.

ABD Dışişleri Bakanı (Pompeo) da öfkeli ve Avrupalıların niçin taahhütlerini yerine getirmeyen İran’a karşı harekete geçmediğini ileri sürüyor. Bu elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı ve (anlaşmayla ilgili atılan adımlarımızın) doğru olduğunu gösteriyor.”

Ruhani, 2020 yılı bütçe tasarısının ABD ile müzakereye dayalı olmadığını ifade ederek, bütçede devam eden yaptırımların esas alındığına dikkati çekti.

Düşman’ın İran halkına baskı yapmak istediğini belirten Ruhani, “İran milleti buna direniyor, ancak bu düşmanın komplolarını çökertmede bir yol bulduğumuzda o yöne gidemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Müzakere gereklidir ve devrimci bir iştir.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Sıkıntılar ile problemleri çözmek için tüm yöntemleri kullanmak bizim görevimizdir.” diye konuştu.