Cumhurbaşkanı Ruhani yakın gelecekte Japonya'ya gidecek

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi Japonya NHK televizyon kanalına verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yakın zamanda Japonya’yı ziyaret edeceğini söyledi.

Japonya’nın İran’ın en önemli ekonomik ortağı olduğunu dile getiren Irakçi, İran'ın Japonya ile ilişkilerini sürdürmek istediğini belirterek, "Umarız ileride bu ülkeye yeniden petrol ihraç ederiz." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, son günlerde geçirdiği Tokyo ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Irakçi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yazılı mesajını Japonya Başbakanı’na sunarak, yaptırımların kalkması durumunda İran’ın nükleer anlaşmayı tam uygulamaya dönmeye hazır olduğunu söylemişti.