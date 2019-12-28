İran: 30'dan fazla ülkeyi korsanlardan kurtardık

İran, Çin ve Rusya’nın ortak askeri deniz tatbikatı ile ilgili açıklama yapan İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, bu tatbikatın dünyanın stratejik bölgelerinden biri olan Hint Okyanusu'nun kuzeyinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Hürmüz, Bab'ül Mendep ve Malaga boğazları hakkında Tuğamiral Seyyari, bu bölgelerin küresel enerji transferi alanı olduğu için önem taşıdığını belirtti.

Hint Okyanusu güvenliğinin İran ile tüm dünya ülkeleri için önemli olduğunu belirten Tuğamiral Seyyari, İran’ın deniz sınırlarına ve Hint Okyanusu'na erişim yollarına atıfta bulunarak, “İran, bu bölgede güvenliğin sağlanması için kayda değer adımlar atmıştır. Bugün İran denizcilik alanında güçlü olan iki ülkeye ev sahipliği yapmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Tuğamiral Seyyari, İran Ordusu Deniz Kuvvetlerinin bölgede güvenlik sağlamak ve deniz korsanlarına karşı koymak için yaptığı çalışmalarına ilişkin, “Bugüne kadar 5 bini aşkın ticari gemiyi eskort ederken 30’dan fazla ülkeyi de deniz korsanlarından kurtardık” diye konuştu.