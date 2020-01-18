Irak komşu ülkelere saldırmak için bir platform olmayacak

Bağdar Al Youm kanalına göre, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’ı ziyaret eden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen el-Safadi ile bir araya gelerek, ülkesinin bölgede ve dünyadaki gelişmelere ilişkin tutumlarını açıkladı.

Berhem Salih görüşmede bölgenin savaş ve çatışmadan uzak tutulması gerektiğini vurgulayarak, Irak’ın komşu ülkelere saldırmak için bir platform olmayacağını söyledi.

Berhem Salih ilavten Irak’ın bölgede ve dünyada istikrar ve güvenlik sağlanmak için komşu ülkeleri bir araya getirmek istediğini belirtti.