İran'dan flaş 'Tahran-Riyad ilişkileri' açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son diplomatik gelişmeleri değerlendirdi.

'Ruhani yakında Malezya'ya gidecek'

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin geçtiğimiz günlerde Çin’i ve Japonya’yı ziyaret ettiğini belirten Musevi, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de önümüzdeki günlerde Malezya’ya gidecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Tokyo ziyareti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’ın Ortak Komisyon toplantısına katılmak üzere gelecek hafata İran’a geleceğini bildiren Musevi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Tokyo ziyaretinden amacını açıklayarak, “İran ile Japonya arasındaki ilişkiler geçmişe dayanıyor. Japon Başbakanı Şinzo Abe resmi temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz Haziran ayında Tahran'ı ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de Batı Asya meselelerinin yanı sıra nükleer anlaşmayı görüşmek üzere yakın gelecekte Japonya’yi ziyaret edeceği planlanıyor” ifadelerinde bulundu.

19. Doha Forumu

Musevi, Katar’da düzenlenen 19. Doha Forumu'na dikkati çekerek bu toplantıda uluslararası meselelerin ele alındığını ve İran’a ait Üçlü Adalar'ın toplantının gündeminde yer almadığını belirterek, şunları konuştu:

"Dünyadaki bütün ülkeler ve Fars Körfezi'ne kıyısı olan devletler kendileri, bu adaların İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyor. Onlara bu iddiadan vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sabit bir konu ve tarihi bir gerçektir ve (BAE ile) müzakerelerimizde tartışılacak bir şey değildir."

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

İran ile Suudi Arabistan'ın müzakere etmesi yönünde yapılan çabalara dikkati çeken Musevi, “Bizim açıkladığımız her şey gerçektir. Suudi Arabistan’la görüşmelerimiz yalnızca 2020 Yılı Hac Organizasyonu ile ilgiliydi. Bazı ülkeler iyi niyetle gerginlikleri azaltmaya çalışıyor. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız Riyad yönetimi de bölgedeki gerçekleri görür ve güvenlik yaratma arayışında olur” açıklamasında bulundu.

FATF meselesi

Abbas Musevi, ülke gündeminde olan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) meselesiyle ilgili olarak İran'ın FATF'e katılmasının ülkenin yararına olduğuna inandıklarını dile getirdi.

'Ruslar, sürdürebilir izotop üretiminden geri çekilmedi'

Musevi, Rusya’nın Fordo tesislerinde ‘sürdürebilir izotop üretme’ projesinde işbirliğini durdurduğuna ilişkin olarak, “Rusların bu projeden geri çekildiğini düşünmüyoruz. Aynı zamanda Fordo tesislerinde iki teknik sorunu ortaya çıkmıştır. İran ve Rusya teknik uzmanları bu konuyu araştırmaktadır” ifadelerini kullansdı.

'Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nden henüz bir mesaj almadık'

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin .74 Genel Kurulu toplantısına sunduğu “Hürmüz Barış Girişimi” planıyla ilgili göndereceği olası mesajına dikkati çeken musevi, “Bu konuda henüz herhangi bir mesaj almadık. Bazı ülkeler bu planı olumlu karşılarken bazı ülkeler de henüz olumlu bir tepki vermemiştir” dedi.

'İran-Irak ilişkileri iyi durumda'

ABD’nin Irak’taki son olaylarda rol oynadığını belirten Musevi, “İran olarak Irak’ın içişlerine herhangi bir müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. ABD’lilere de Irak halkı ve hükümetinin işlerine karışmamalarını öneriyoruz. Irak halkı ve hükümeti kendi işlerini idare edecek kadar olgundur” değerlendirmelerinde bulundu.