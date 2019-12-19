Tahran'dan Kanada'nın İran'a karşı insan hakları taslak kararına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü seyyid Abbas Musevi, Kanada’nın Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantısında bazı batı ülkelerinin desteğiyle ve politik amaçlı olarak hazırlayıp onayladığı İran’daki insan hakları durumuyla ilgili taslak kararını kınadı.

Terörizm ve aşırıcılığı detekleyen ve insan hakları normlarını gözardı eden Siyonist Rejimle bölgenin gerici rejimlerinin bu karara uymasını kararın yasadışı olması için “net bir sebep” olarak nitelendiren Musevi, “İnsan haklarının siyasal ve araçsal olarak kullanımı ve bu alandaki çifte standartların uygulanması, insan haklarının sürdürülebilir bir şekilde tanıtılmasıyla tutarsızdır” dedi.

Birleşmiş Milletler mekanizmalarının kötüye kullanılmasından endişe duyduklarını dile getirem Musevi, “Kararın destekçileri ülkelerin insan hakları durumuna ilişkin ‘çifte standart’ benimsiyor ve konuyu uluslararası meclislere, özellikle Birleşmiş Milletlere genişletiyor” ifadelerini kullandı.

Musevi, “Bu kararın destekçilerinin insan haklarını araçsal ve politik olarak kullanması, kültürel değerleri dikkate almaması, medya ve propaganda alanlarının etkisi altında gerçeğe aldırış etmemesi ve İran halkının insan haklarını ihlal etmesi yasadışı ve zalimce yaptırımların sonucudur” değerlendirmelerinde bulundu.

Musevi sözlerinin sonunda şu ifadelerde bulundu:

“İran İslam Cumhuriyeti anayasasına ve uluslararası anlaşmalarına bağlı kalarak ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde insan haklarını geliştirme yönünde hareket etmiştir ve pratikte de aynısını yapıyor."