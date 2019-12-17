IŞİD'in Diyali'ye saldırı çabası Irak güvenlik güçlerince başarısız kaldı

Sumerria News’un haberine göre, Irak güvenlik güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütü IŞİD’e karşı operasyonları sürüyor.
Diyali Valiliği Konseyi Güvenlik Komitesi Başkanı Sadık el-Hüseyni kentin Havul Salab bölgesinde yeni operasyon düzenleyerek terör örgütü IŞİD'ın saldırı çanbasını başarısız koyduklarını duyurdu.
Irak güvenlik güçleri dün akşam IŞİD’ın Bağdat’a yönelik saldırılarını engellemişti.
Terör örgütü IŞİD üyelerinin Bağdat’ın kuzeyindeki bir bölgeyi ele geçirmeye çalıştığı açıklanmıştı.
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