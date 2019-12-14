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14 Aralık 2019 - 16:36

Kerkük'te güvenlik operasyonu düzenlendi

Kerkük'te güvenlik operasyonu düzenlendi

Irak'ta 61. Tugay komutanlığı güçleri Kerkük'ün bazı bölgelerinde arama tarama operasyonları düzenledi.

"Turkmenelitv.com"da yer alan habere göre, Kerkük'te düzenlenen güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü üyelerine göz açtırılmıyor. Bu kapsamda 61. Tugay komutanlığı güçleri Kerkük'ün bazı bölgelerinde arama tarama operasyonları düzenledi.

Güvenlik güçleri Kerkük'ün El Nida ve Domiz semtlerinde arama tarama operasyonları düzenleyerek terör örgütü üyelerini aradı. Operasyon 61. Tugay komutanlığı Amiri Abbas El Hüseyni tarafından denetlendi.

Operasyona çok sayıda 61. Tugay güçleri ve askeri araçlar katıldı. operasyon sonucu çok sayıda silah ele geçirildi.

News Code 1883082

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