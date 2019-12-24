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24 Aralık 2019 - 12:27

Zarif Umman'da Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ile görüştü

Zarif Umman'da Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman'ın başkenti Maskat'ta Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile görüştü.

İkili ilişkileri görüşmek üzere Umman'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde başkent Maskat'ta Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya gelerek, Yemen'ın son durumunu konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif geçtiğimiz Ekim ayında Tahran’ı ziyaret eden Ensarullah Hareketi Sözcüsü Abdusselam’la görüşmüştü.

Zarif, bugün ikinci tur istişareleri kapsamında Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi. Görüşmede ilkili ilişkiler özellikle ticari ve ekonomik konular ele alındı.

News Code 1883326

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