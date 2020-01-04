Adil Abdulmehdi Şehit Süleymani'nin anma törenine katıldı

Dün sabahın erken saatlerinde Bağdat'ta şehit düşen Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in anma törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de katıldı.
Bugün sabah saatlerinde Irak'ın Kazımeyn kentinde başlanan tören ayrıca şu anda Bağdat'ta yapılmaktadır.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis dün sabahın erken saatlerinde ABD’nin Bağdat Havaalanı'nda düzenlediği roket saldırısı sonucu şehit düşmüştü.
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