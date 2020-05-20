Tel Aviv sokaklarında İsrail'in sonunun fısıltıları geliyor

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle yayınladığı bir mesajda şu ifadelerde bulundu:

"Filistin'in trajik hikayesi, Yüzyılın Anlaşması ve Siyonist Rejim'le ilişkileri normalleştirme yönünde Kudüs'ü ve Filistin mazlum halıkını desteklediklerini iddia eden bazı Arap ülkelerinin ihanetiyle Filistin intifadasını işgal altındaki toprakların ötesine götürerek, önemli bir aşamaya getirmiştir.

ABD ve kötü müttefiklerinin koruması altında 72 yıl boyunca Kudüs'te sürekli olarak cinayet işleyen Siyonist Rejim bugün büyük bir sorun bataklığında saplantığı farkında ve artık hayatta kalmasını sağlayamıyor.

'Filistin merkezli direniş' söyleminin stratejik derinliği, Kudüs coğrafyası ve çevre topraklar üzerindeki yaygın etkisi ile işgalcilerin iradesini sarsmıştır. Bugünlerde Tel Aviv sokakları ve garnizonlarından işgalci İsrail'in sonun fısıltıları geliyor."

Tümgeneral Bakıri'nin kaleme aldığı mesaja ayrıca " İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Kudüs Günü'nde yapacağı konuşması İslam ümmetinin özellikle de İslam direnişinin Kudüs'ü kurtarma hedefine yardımcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

İran'da genel olarak Filistin'e destek için ramazan ayının son cumasında "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri yapılıyor.

Bu sene koronavirüs nedeniyle Kudüs Günü törenleri "beyaz bölge" olarak tanımlanan düşük riskli 218 ilçede cuma namazında toplantı şeklinde gerçekleştirilecek. Kırmızı bölge olan Tahran'da ise Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yalnızca araç geçişleriyle yapılacak.