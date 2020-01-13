İran'dan Suriye ordusunun İdlib'deki operasyonlarına destek

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran’ı ziyaret eden Suriye Başbakanı İmad Hamis ile görüştü.

Şemhani görüşmede İran’ın ABD’nin Irak’taki iki askeri üssüne düzenlediği füzeli operasyonla güvenlik ve ulusal çıkarlarını korumaktan vazgemeyeceğini kanıtladığını söyledi.

Şemhani, “ABD Başkanı Trump, Korgeneral Süleymani’ye suikast düzenlemekle direnişin bölgede çökeceğini düşünmüştü. Ancak bu olay direniş cephesini güçlendirerek bölge ve dünya halkının ABD’ye olan nefretini daha arttırdı” dedi.

ABD birliklerinin Batı Asya’daki varlığı sürdüğü sürece bölgede istikrar, huzur ve kalıcı güvenlik sağlanmayacağını belirten Şemhani, “Hiç kuşkusuz ABD’nin kötü varlığı bölgedeki devletlerin birliği sayesinde sona erecektir” ifadesini kullandı.

Şemhani ilaveten İran’ın Suriye hükümetinin teröristlerin İdlib’deki varlığını sona erdirme çabalarını desteklediğini bildirdi.