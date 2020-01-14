Sonuna kadar Suriye'nin yanındayız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’ı ziyaret eden Suriye Başbakanı İmad Hamis ile yaptığı görüşmede İran’ın Korgeneral Kasım Süleymani’nin ABD tarafından suikasta uğramasının ardından bu ülkenin Bağdat’taki üslerine düzenlediği füzeli operasyonuna değinerek, “Bu hareket İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünü ortaya koydu ve Siyinist rejimle düşmanlara birer mesaj verdi” dedi.

Tümgeneral Selami, “Deneyimlerimizden dolayı düşmanın karşısında güçlü bir şekilde davranılması gerektiğini öğrendik ve bu Şehit Korgeneral Süleymani’nin düşüncesinin bir parçacıdır. Bu nedende Şehit Süleymani’nin yoluna devam edeceğiz” diye konuştu.

İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünü kendi toprak bütünlüğü gibi gördüğünü belirten Tümgeneral Selami Suriye Başbakanı’na hitaben, “Sonunda kadar sizin yanınızdayız ve tüm Suriye düşmanları topraklarınızdan çekilmeden sahayı terketmeyeceğiz” ifadesini kullandı.