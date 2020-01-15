Zarif, Hinsitan Başbakanı Modi ile görüştü

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede ikili ilişkilerle Tahran-Yeni Delhi arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı.

Bunun yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselerler de bu görüşmede gözden geçirilen diğer konulardı.

Zarif ilaveten bugün sabah saatlerinde Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile görüşmüştü.

3 günlük olarak düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına İran dahil olmak üzere farklı ülkelerden dışişleri bakanları katılmaktadır.