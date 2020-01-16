Zarif'ten AB ülkelerine nükleer anlaşma mesajı

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına katılmak üzere Yeni Delhi'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Avrupalı tarafların nükleer anlaşmadakı taahhütlerini yerine getirmediğini hatırlatarak bu konudaki iddialarını reddeden Zarif, onların İran ve nükleer anlaşma konusundaki tutumlarını gözden geçirmelerini istedi.

Dışişleri Bakanı Zarif ileveten Hindistan temasları sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile de görüşmüştü.

3 günlük olarak düzenlenen "Raisina Dialogue 2020" toplantısına İran dahil olmak üzere farklı ülkelerden dışişleri bakanları katılmaktadır.