İran'ın ABD'ye yanıtı Batı Asya için bir dönüm noktasıdır

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, bugün yatığı bir konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirerek, ABD’nin Şehit Süleymani’ye yönelik düzenlediği terör eylemindeki stratejik hatasını ve İran'ın verdiği sert yanıtını Batı Asya’da birer "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Irakçi, “Korgeneral Süleymani’nin şehit düşmesine sevinenler direnişin her zamankinden daha da ileri gideceğini bilmelidir” ifadesini kullandı.

Irakçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazıları Kergeneral Süleymani’nin yokluğunun terör örgütü IŞİD için birer zafer olduğunu düşünüyor. Ancak bu doğru değil. İran ve bölgedeki diğer ülkelerle direniş grupları IŞİD ile mücadeleye devam edecektir.”

Irakçi sözlerinin diğer bölümünde nükleer anlaşmadaki ‘uyuşmazlık çözüm mekanizması’ olan ‘tetik mekanizması’nın aktifleştirilmesi ve İran'ın anlaşmadan çıkacağı olasılığına ilişkin olarak, "Tetik mekanizması İran dosyasının BM Güvenlik Konseyi'ne taşınması anlamına gelmez. AB'nin bu mekanizmayı aktifleştiremeyeceğine inanıyoruz. Çünkü biz daha önce bu mekanizmaya baş vurmuştuk" diye konuştu.

İran, Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadetine misilleme olarak 8 Ocak’ta ABD’nin Irak’taki iki üssünü vurmuştu.