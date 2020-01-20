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20 Ocak 2020 - 18:18

Rusya'da oteli kaynar su bastı: 5 ölü!

Rusya'da oteli kaynar su bastı: 5 ölü!

Rusya'da bir otelin yanından geçen sıcak su borusunun patlaması sonucu kaynar su altında kalan otelde 5 kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Rusya'nın Perm şehrinde 'hostel' tipi otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otel kaynar suyla dolmaya başladı. Etrafa taşan sudan çok sayıda kişi etkilenirken otel de sular altında kaldı. 

İhbar üzerine bölgeye Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler yönlendirilirken, sıcak su hattından gelen su kesildi.

Otele girildiğinde kaynar suyun altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 5'e çıktı.

Öte yandan 3 kişinin tedavilerine devam edildiği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

News Code 1883974

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