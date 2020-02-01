Devrim Muhafızları: Yüzyılın Anlaşması tarih çöplüğünde gömülecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Ortadoğu barış planına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Yüzyılın Anlaşması'nın hezimet ile tarihin çöplüğüne gömülmekle sonuçlanacağı kaydedilen açıklamada, "Bu büyük komplo ile mücadele, masum Filistin halkını desteklemekle birlikte sulta düzeni ve emperyalizmin gelecekteki İslam ülkelerinin bağımsızlık ve ulusal egemenliğine karşı kötü projelerin çökertilmesini garanti elebilir" ifadesine yer verildi.

Sözde barış planını şiddetle kınyan Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, Yüzyılın Anlaşması'nın Siyonist Rejim için herhangi bir güvenlik ve istikrar sağlamayacağına işaret edildi.

Sözde Ortadoğu barış planının Filistinli mücahitlerin Siyonist Rejim’e karşı öfke ve nefretini daha fazla arttıracağı kaydedilen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözü geçen projeye karşı mücadelede uygun bir rol oynamaya hazır olduğu ifade edildi.

Yüzyılın Anlaşması'nın hiçbir değeri olmadığının altı çizilen açıklamada, Filistin meselesinin tek çözüm yolunun Filistinli mültecilerin geri dönmesiyle birlikte Filistin topraklarının asıl vatandaşları arasında referandum yapılması olduğuna vurgu yapıldı.