"Yüzyılın Anlaşması" Bahreyn'de protesto edildi

"Manama Voice" sitesinin haberine göre, Bahreyn halkı ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Ortadoğu planını protesto etmek için sokaklara indi.

Bu protesto gösterilerinin Al Halife rejiminin ülkenin çeşitli bölgelerine güvenlik kısıtlamaları getirmesine rağmen gerçekleştirildiği belirtildi.

Bahreynli göstericiler ABD ve Siyonist rejim karşıtı sloganlar atarak Filistinlilerle dayanışma içerisinde olduklarını ilan ettiler. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Trump ile Siyonist Rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını ezip geçtiler.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz Salı günü Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.