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3 Şubat 2020 - 16:07

Zarif, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Zarif, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’ı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran’ı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Borrell’in Tahran ziyareti esnasında Cumhurbaşaknı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşeceğini bildirmişti.

Josep Borrell görevine başladığından bu yana ilk kez Tahran'ı ziyaret ediyor.

News Code 1884305

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