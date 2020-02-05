Zarif ile Mahmud Abbas Trump'ın sözde Yüzyılın Anlaşması'nı konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zarif ile Abbas bu görüşmede, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum ile Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelendirdiği sözde Ortadoğu barış planını değerlendirdi.

Söz konusu planının reddedildiği görüşmede Filistin halkının tüm haklarını destekleme konusunda İslam dünyasında birlik ve beaberliğin önemine vurgu yapıldı.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklamıştı. Plan, uluslararası kamuoyunda çok sayıda tepki ile karşılaşmıştı.