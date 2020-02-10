Petrol düşük OPEC toplantısı ihtimali ile 50 dolar civarında seyretti

Petrol fiyatları, koronavirüsten kaynaklanan talep düşüşüne tepki olarak OPEC + koalisyonunun olağanüstü toplantıya gideceğine ilişkin ihtimalinin azaldığına yönelik işaretlerle birlikte varil başına 50 dolar civarında dalgalandı.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, RIA Novosti'ye yaptığı değerlendirmede, OPEC ve ortaklarının bakanlarının bu ay erken bir toplantı yapma ihtimalinin düşük olduğunu ve daha önceden planlanan Mart toplantısının gerçekleştirleceğini söyledi. Rusya, Suudi Arabistan'ın OPEC + koalisyonunun uzmanlarından oluşan komitenin Haziran sonuna kadar günlük 600,000 varil ilave üretim kısıntısı tavsiyesinin ardından arzı azaltmaya yönelik çabalarına direnç gösteriyor.

Ham petrol, koronavirisün dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisi üzerinde yük oluşturması ve Çin'de rafinerilerin işledikleri petrol miktarını yüzde 15 azaltmalarının ardından sert düştü. Fiyatlar, Libya'daki çatışmaları durdurmaya yönelik görüşmelerin bu ülkede üretimin normal seviyelere yükselmesine yol açması durumunda daha da baskı altında kalabilir. Libya'da petrol üretimi, çatışmalar sonucu ihracat limanlarının kapatılmasının ardından 2011'den bu yana en düşük seviyesine inmişti.

AxiCorp Asya Pasifik piyasa stratejisti Stephen Innes, hazırladığı notta, "Eğer OPEC arz kısma konusunda anlaşmaya varamazsa, fiyatlar üzerinde ilave aşağı baskı olabilir," dedi ve "Küresel petrol arzında yeterli azalmayı sağlamak için ABD'de sondaj faaliyetlerinde düşüş olması gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.

Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında yüzde 0.3 düşerek Singapur saati ile 13:00'te varil başına 50.19 dolara indi. Fiyatlar erken saatlerde yüzde 1.5 kadar düştü. Kontrat Cuma günü yüzde 1.2 aşağıda kapandı.

Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0.2 düşerek varil başına 54.35 dolara indi. Kontrat Cuma günü yüzde 0.8 düştü. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli WTI'a kıyasla 3.92 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg