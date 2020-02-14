Erdoğan'dan Keşmir açıklaması

Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak forumunda konuştu.

Keşmir meselesine değinen Erdoğan "74’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Keşmir’e sahip çıkarak, ülkemizin bu meseledeki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyduk. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların, son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur. Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm, tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir" dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında "Bu vesileyle, Pakistan’ın Afganistan barış sürecine müspet katkılarını da çok değerli gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak bu süreçte ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan’a gereken desteği veriyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber