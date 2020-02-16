Suudi Arabistan, Libya krizi konusunda Türkiye'yi eleştirdi

Bu yıl 56.'sı gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde Libya krizi masaya yatırıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin başkanlığında gerçekleştirilen konferans, geçen ay Berlin'de düzenlenen Libya zirvesinin devamı niteliğini taşıyor ve burada alınan kararların hayata geçirilmesine yönelik somut adımlar ele alınıyor.

'Daha fazla istikrarsızlığa neden oluyor'

Ancak bu görüşmelere Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik doğrudan eleştirisi damga vurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, 'Libya’ya dış müdahalenin bir an önce son bulması' çağrısında bulundu Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Alman haber ajansı dpa’ya açıklama yapan bin Ferhan, “Şimdi de Türkiye tarafından Suriye’den gönderilen birlikler bölgeye geliyor. Tüm bunlar tabii ki durumun iyileşmesine hiçbir katkıda bulunmadığı gibi; daha da fazla istikrarsızlığa neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Bin Ferhan, bunun bölgeye yapılan silah sevkiyatları için de geçerli olduğunu söyledi.

Libya’da gelecekte bir uluslararası barış misyonunun görev yapabileceğini ama henüz bu tür bir misyon için doğru zaman olmadığını ifade eden Suudi Bakan, bu fikrin 'süreç doğru yönde gelişirse ve etkili olursa iyi bir fikir olabileceğini' söyledi.

Türkiye Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni desteklerken; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki General Halife Hafter’e askeri destek verdiği biliniyor.

Berlin'de alınan kararlar neydi?

Almanya'nın öncülüğünde Berlin'nde geçen ay düzenlenen zirvede, 16 ülkeden üst düzey siyasetçiyle BM temsilcileri, Libya'da dokuz yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesine yönelik adımlar atılması üzerinde mutabık kalmıştı.

Bu kararlar arasında ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, silah ambargosu kararına sadık kalınması ve iç savaşın tarafları arasındaki müzakarelerin devam ettirilmesi yer alıyor.

Kaynak: Sputnik