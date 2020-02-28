Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar Esenler Otogarı’na akın etti

Avrupa Birliği’ne (AB) gitmek isteyen sığınmacıları durdurmama kararı almasının ardından İstanbul’da bulunanlar, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Yoğunluk nedeni ile Edirne yönüne gidecek otobüslerin hınca hınç dolduğu görüldü.

Bilet alarak otobüse binen sığınmacılar, Edirne yönüne doğru hareket etti.

Yoğunluk hakkında bilgi veren bir otobüs kaptanı Serkan Baykara, "Şu anda Edirne seferini yapıyoruz. Edirne gidişleri çok yoğunuz. Dün akşamdan beri çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80’ini mülteciler oluşturuyor" dedi.

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son açıklamada, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sputnik