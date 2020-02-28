Avrupa Birliği'nden 'AB-Türkiye Mülteci Anlaşması' açıklaması

Sputnik'e göre, Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun sözcüsü Peter Stano, bugün düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı politikasında değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olan Ankara'dan AB'ye göçmen akışını kontrol etmekle ilgili taaahhütlere bağlı kalmasını beklediklerini belirtti.

'Türk yetkililer resmi politikada değişiklik olmadığını resmen teyit etti'

Sözcü "Türk tarafının sığınmacı ya da göçmen politikasında herhangi bir degişiklik yaptığına dair resmi açıklamada bulunmadığını vurgulamak isterim" diyerek ekledi:

"Bizim bakış açımızdan şimdiki halde AB-Türkiye anlaşması hala yürürlüktedir ve biz Türkiye'den bu anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz. Türk yetkililer resmi politikada değişiklik olmadığını resmen teyit etti ve biz bunun böyle kalmaya devam etmesini bekliyoruz."

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son açıklamada, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullanmıştı.