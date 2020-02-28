Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'İdlib' açıklaması

Sputnik'e göre, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Suriye İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan HTŞ üyesi teröristler, Suriye Ordusu (SAA) mevzilerine yönelik büyük çaplı bir operasyon başlattı ve Suriye Ordusu bu sadırıya yanıt verdi. Söz konusu saldırı, teröristlerle bir arada bulunan Türk askerlerinin de vurulmasıyla sonuçlandı.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi temsilcileri, geçen 24 saat içinde sürekli olarak Türk mevkidaşlarından, teröristlerin çatıştığı bölgelere yakın bulunan TSK’nın tüm birliklerinin bulunduğu yerlerin koordinatlarını istedi ve aldı.

Rusya Ordusu, yaralanan Türk askerlerine ilişkin bilgi alınır alınmaz Suriye ordusunun ateşe tamamen son vermesi yönünde kapsamlı önlemler aldı, ölen ve yaralanan Türk askerlerinin Türkiye topraklarına güvenli tahliyesi sağlandı. Behun yakınlarında gerçekleşen operasyonda Rusya hava kuvvetleri yer almadı.

Türkiye'nin İdlib'deki koordinasyon merkezi ile temas halindeyiz.

Türk makamları tarafından verilen bilgiye göre, Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu."