Şam: Türk ordusu gözlem noktalarından teröristleri kolluyor

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki varlığını eleştirdi.

Caferi, Türk ordusunun teröristleri desteklemek için Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan gözlem noktalarını operasyon odaları haline getirdiğini söyledi.

İdlib'in Suriye'nin bir parçası olduğunu belirten Caferi, "Suriye diğer ülkelerin topraklarında değil, kendi topraklarında terörizmle mücadele ediyor" dedi.

Türk askerlerin İdlib'de teröristlerin saflarında öldürüldüğü için Ankara'nın teröristlere destek sağladığını dile getiren Caferi, "Şam, Türkiye'nin Suriye ordusuna ait mevzilere saldırısını kınayarak, Ankara'nın anlaşmayı uygulama konusundaki bahanelerini reddediyor" ifadelerinde bulundu.