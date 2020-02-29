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29 Şubat 2020 - 10:04

Şam: Türk ordusu gözlem noktalarından teröristleri kolluyor

Şam: Türk ordusu gözlem noktalarından teröristleri kolluyor

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Beşar Caferi, "Türk ordusu teröristleri desteklemek için Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan gözlem noktalarını operasyon odası haline getirmiştir" dedi.

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki varlığını eleştirdi.

Caferi, Türk ordusunun teröristleri desteklemek için Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan gözlem noktalarını operasyon odaları haline getirdiğini söyledi.

İdlib'in Suriye'nin bir parçası olduğunu belirten Caferi, "Suriye diğer ülkelerin topraklarında değil, kendi topraklarında terörizmle mücadele ediyor" dedi.

Türk askerlerin İdlib'de teröristlerin saflarında öldürüldüğü için Ankara'nın teröristlere destek sağladığını dile getiren Caferi, "Şam, Türkiye'nin Suriye ordusuna ait mevzilere saldırısını kınayarak, Ankara'nın anlaşmayı uygulama konusundaki bahanelerini reddediyor" ifadelerinde bulundu.

News Code 1884844

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