BAE'den İran'a uçuşlar tek yönlü olarak yapılacak

İran'ın Dubai Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Havacılık Kurumu'nun Dubai'den İran'a uçuşların tek yönlü olarak yapılmasına izin verdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Dubai'den İran'a seferlerin 20 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Fly Dubai hava yolu şirketi 25 Şubat'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tahran ile İsfahan, Lar, Meşhed ve Şiraz kentlerine uçuşlarını geçici olarak askıya almıştı.