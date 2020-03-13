İran'dan son dakika "koronavirüs" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 11 bin 364'e ve hayatını kaybedenlerin sayısının 514'e yükseldiğini belirten Cihanpur, son 24 saatte 1289 yeni vaka daha belirlendiğini söyledi.

Cihanpur ayrıca, bugüne kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 3 bin 529 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini söyledi.

İlk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor.