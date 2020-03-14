Trump’tan, Amerikalılara ‘dua’ çağrısı!

Dünyada 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan salgın koronavirüsünün ABD'yi de etkisi altına almasından sonra dün ekibini acil olarak Beyaz Saray'da toplayan Başkan Trump, 15 Mart'ı ‘Ulusal Dua Günü' ilan etti ve ABD halkına da ‘dua' çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“15 Mart Pazar günü Ulusal 'Dua Günü' ilan etmek benim için büyük bir onur. Biz, tarihimiz boyunca böyle zamanlarda koruma ve güç için Tanrı'ya bakıyoruz.

Nerede olursanız olun, inancınızla hareket etmenizi ve dua etmenizi öneririm ... birlikte, kolayca kazanacağız.”

ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: Time Türk