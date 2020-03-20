İslam Devrimi Lideri yeni yılı "Üretimde Atılım Yılı" olarak adlandırdı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Nevruz Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda İran halkına hitap ederek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz yılda birçok olayın yaşandığına işaret eden İslam Devrimi Lideri, "Geçen yıl sel felaketiyle başladı ve koronavirüs ile sona erdi. Yıl boyunca depremler ve yaptırımlar gibi farklı olaylara tanıklık ettik. Bir önemli olay da ABD'nin terör eylemi sonucu şehit düşen İran ve İslam'ın büyük mücahidi Korgeneral Kasım Süleymani'nin şehadetiydi" dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Geçen yıl zor bir yıldı, halkın da yaşadığı sıkıntılar az değildi. Ama bu zorlukların yanında eşsiz zaferler de oldu ve İran halkı büyük bir millet olduğunu bir daha bütün dünyaya ispatladı" ifaderinde bulundu.

Geçtiğmiz yıl yaşanan sel felaketinde halkın selzede vatandaşlara yardım etmek için seferber olduğunu hatırlatan İslam Devrimi Lideri, "Şehit Süleymani'nin cenaze törenine Tahran, Kum, Ahvaz, İsfahan, Meşhed ve Kerman gibi kentlerde milyonlarca kişinin katılması eşsizdi ve ülkemiz için onur ve izzetti" değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İran halkının övgüye layık mücadelesine işaret eden Ayetullah Hamanei, "Zorlukların üstesinden gelerek sıkıntıları geride bırakmak bir milletin daha da güçlenmesini sağlar. İran milleti şu an kadar bütün sorunların üstesinden geldiği gibi bundan sonra da zaferlere ulaşacaktır" dedi.

İslam Devrimi Lideri, üretimin geliştirilmesi olarak adlandırılan geçen yıldaki kalkınma ve başarılara değinerek, "Bazı fabrikaların yeniden faaliyete geçişi, üretim kapasitesinin arttırılması, bilgi tabanlı şirketlerin faaliyetleri, araştırmalar ve çalışmalarda yeni adımların atılması konusunda gelen bazı raporlar "üretimin geliştirilmesi"nin hem olumlu karşılandığını hem de yürürlüğe girdiğini göstermektir. Farklı kurumların çabasıyla geçtiğimiz yıl ülkede üretim kapasitesi bir hadde kadar geliştirildi" değerlendirilmesini yaptı.

Ayetullah Hamanei, daha fazla çaba sarfetmekle üretimin halkın hayatında etkisi görülen bir noktaya gelmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ülkenin çeşitli ekonomik meseleleri vardır. Bankacılık, gümrük ve vergi alanında reformlar, iş ve çalışma alanının iyileştirilmesi... Ama üretimin rolü daha önemlidir. Üretimin geliştirilmesiyle ülkede 80 milyonluk piyasadan faylanarak ve diğer yabancı piyasalarla irtibak kurmak suretiyle ülkedeki ekonomik sorunlar biter ve yaptırımlar sonuçta ülkemizin yararına olur. Yaptırımların zararlarıyla beraber bazı faydaları da olmuştur ve bizi kendi imkanlarımızla ihtiyaçlarımızı karşılamya yöneltmiştir. İnşaallah bu alandaki çabalar devam edecek" diye konuştu.

İslam Devrimi Lideri, konuşmasının sonunda yeni yılı (Hicri Şemsi tarihiyle 1399 yılını) "Üretimde Atılım" yılı olarak adlandırdı.