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11 Nis 2020 14:36

İran Sağlık Bakanlığı'ndan "Kovid-19 vakaları" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan "Kovid-19 vakaları" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 4 bin 357'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1837 artarak 70 bin 29'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 987'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 41 bin 947 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1885695

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