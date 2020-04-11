İran Sağlık Bakanlığı'ndan "Kovid-19 vakaları" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 4 bin 357'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1837 artarak 70 bin 29'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 987'sinin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 41 bin 947 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.