İran'da Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 35 bin 465'e ulşatı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte 1972 yeni vaka tespit edildiğini, toplam koronavirüs vaka sayısının 68 bin 192'ye çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 122 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 232'ye yükseldiğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 35 bin 465 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.