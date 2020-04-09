İran Sağlık Bakanlığı'ndan kovid-19 vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte 1634 yeni tanı konduğunu, toplam koronavirüs vaka sayısının 66 bin 220'ye çıktığını belirtti.

Son 24 saatte 117 kişinin virüsten yaşamını yitirdiğini açıklayan Cihanpur, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 110'a yükseldiğini söyledi.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 918'inin durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 32 bin 309 kişinin de iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.