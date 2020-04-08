Irak'ta yeni koronavirüs vaka sayısı arttı

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede bir kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 65'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, 91 yeni vaka görüldüğü, enfekte kişi sayısının 1122'ye ulaştığı duyuruldu. Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 373 olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de korona virüsü tespit edilen 11 mahalle karantina altına alındı.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor.