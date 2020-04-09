Suriye'de koronavirüs vaka sayısı 19'a çıktı

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Suriye Sağlık Bakanlığı bu ülkedeki yeni tip koronavirüs vaka sayısının 19'a yükseldiğini bildirdi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğü açıklarken 4 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Suriye'deki Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Naama Said Abd dün Suriye'nin koronavirüsle mücadele için elinden geleni yaptığını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Şam'ın sağlık ihtiyaçlarının bir kısmını yurtdışından karşılamasına yardımcı olduğunu söylemişti.