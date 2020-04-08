Koronavirüs son 24 saatte 7 bin 312 can aldı!

Habertürk'te yer alan habere göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde geçen yıl 12 Aralık'ta ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün acı bir rekor yaşandı.

Dünya genelinde küresel pandemi bir gün içinde 7 bin 312 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı dün sabahtan bu yana (07.00 itibariyle) 74 bin 806'dan, 82 bin 118'e yükseldi.

Enfekte sayısı 1.4 milyonu aştı

Benzer tablo maalesef vaka sayısında da görüldü. Yeni tip koronavirüs pandemisi, 24 saat içinde, 83 bin kişinin daha enfekte olmasına neden oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 347 binden, 1 milyon 430 bine çıktı. İşte yürek yakan, dünyayı korkuya salan Kovid-19'un bir gün içinde dünyaya verdiği can kayıpları ve son durum...