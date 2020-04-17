  1. Ekonomi
17 Nis 2020 17:25

İran ile Katar'ın enerji alanındaki işbirliği artacak

İran ile Katar'ın enerji alanındaki işbirliği artacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan video konferans yöntemiyle Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari ile görüştü.

Bu ayda yapılması beklenen İran-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği için iki ülke arasında video konferans yoluyla ortak toplantı düzenlendi.

Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin katıldığı toplantıda enerji ve yatırım alanlarında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

İki bakan İra-Katar Ortak Komisyonu Toplantısı’nın salgın sonrası acilen düzenlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Erdekaniyan bu toplantıda Katar'ı salgın döneminde İran’a sağladığı tıbbi yardımlardan dolayı takdir ederek, Tahran’ın Kovid-19 hastalığı konusunda elde ettiği tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

News Code 1885837

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