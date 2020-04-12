İran Sağlık Bakanlığı: Yerli Kovid-19 test kiti piyasaya sunulacak

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapyığı açıklamada, İran'da kovid-19 antikor tanı kiti ile antikor temelli korona hızlı testinin yerli uzmanların çabalarıyla üretildiğini ve yakında piyasaya sunulacağını söyledi.

İran Savunma Bakanlığı'nın yerli koronavirüs tanı kiti 30 Mart'ta Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nda tanıtılmıştı.

Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan İran Silahlı Kuvvetleri Endüstriyel Araştırma Daire Başkanı General Azizi, “Bu kit hastalığı üç saat içinde daha doğru ve iyi bir şekilde tespit edebilir, ayrıca dünyadaki tüm yaygın genomları da tanımlayabilir” demişti.