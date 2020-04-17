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17 Nis 2020 15:28

İslam Devrimi Lideri'nden İran Ordusu'na özel selam

İslam Devrimi Lideri'nden İran Ordusu'na özel selam

İslam Devrimi Lideri'nin İran Silahlı Kuvvetleri’ndeki ofisi başkanı Tuğgeneral Muhammed Şirazi, bugün İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ile telefonda görüştü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin İran Silahlı Kuvvetleri’ndeki ofisi başkanı Tuğgeneral Muhammed Şirazi, bugün  İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ile telefonda görüştü.

Tuğgeneral Şirazi, bu telefon görüşmesinde, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin “Ulusal Ordu Günü” münasebetiyle İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun tüm komutanları ve çalışanlarına özel selam ilettiğini kaydetti.

İran'da bugün "Ulusal Ordu Günü" nedeniyle İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) başkent Tahran'daki türbesinin önünde üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla İran Silahlı Kuvvetleri'nin askeri geçit yerine düzenlediği "hizmet geçit töreni "isimli merasim yapıldı.

News Code 1885834

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