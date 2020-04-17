İran'dan BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Erdebil eyaleti temsilcisi ve Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Hasan Ameli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı yayımladı.

Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Ayetullah Ameli, Türk halkına, Ehlibeyt (as) sevdalılarına ve BTP üyelerine içten taziyelerini bildirdi.

Merhum Baş’ın üstün bir düşünür, ileri görüşlü bir politikacı ve üretken bir yazar olduğunu kaydeden Ayetullah Ameli'nin mesajında, “Bu büyük araştırmacının yokluğu hiç süphesiz Ehlibeyt (as) dostları ve sevdalıları için telafi edilmeyecek bir kayıptır. Fakat bu üstün düşünürün günümüz Türk toplumu üzerinde kurduğu inanç çizgisi hiç kuşkusuz canlı, dinamik ve etkin olarak kalacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ayetullah Ameli, Sayın Baş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, 14 Nisan'da yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.