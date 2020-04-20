Türk plakalı tırlar İran tarafında bekleme yapıyor

İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Ruhullah Latifi, Türkiye'nin 10 Nisan'dan itibaren tır geçişlerine izin vermemesi nedeniyle Türk plakalı tırların Bazargan Sınır Kapısı'nda bekleme yaptığını duyurdu.

Latifi, "Halihazırda İran-Türkiye kara sınırında bulunan Bazargan Sınır Kapısı'nda 210 Türk plakalı tır beklemektedir" dedi.

İki ülke sınırlarında yer alan Sarısu-Maku Sınırı Ortak Pazarı'yla ilgili açıklama yapan Latifi,"Bu pazarın faaliyete açılmasına hazır olmamıza rağmen Türk tarafından herhangi bir adım atılmamıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını geçici olarak kapatmıştı.