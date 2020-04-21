Ruhani ile İspanya Başbakanı telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede koronavirüs kaynaklı can kayıpları nedeniyle İspanya halkına başsağlığı dileyen Ruhani, İran’ın bu virüse karşı mücadele alanında elde ettiği deneyimleri İspanya’yla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

İran halkının da koronavirüs sorunuyla yüzleştiğine dikkati çeken Hasan Ruhani, “Bu gibi durumlarda ülkeler arasında ilişkilerin hasmane tavırlar değil, insani değer üzerine kurulması gerekir. Ama maalesef ABD yönetimi dünyadaki bu kritik duruma rağmen uyguladığı yaptırımlarla İran halkının gerekli ilaçlara erişimini engelliyor” ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran’ın Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) kredi istediğini belirterek, “Amerika bu krediye bile karşı çıkıyor. Avrupa Birliği (AB) ve İspanya’dan beklentimiz Washington’un yasa dışı eylemleri karşısında sessiz kalmamalarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın son durumuna değinerek, “Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdikleri takdirde İran da askıya aldığı yükümlülüklerini yeniden uygulamaya başlayacak.” ifadelerinde bulundu.

Pedro Sanchez da bu telefon görüşmesinde İspanya’nın İran halkı ve hükümetiyle koronavirüsle mücadele kapsamında dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, “İran halkının sağlık durumunu bile hedef alan ABD’nin bu yaptırımlarını kabul etmiyoruz. İspanya ve Avrupa Birliği bu yaptırımların kaldırılması gerektiği kanaatinde.” dedi.

İran-İspanya ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğunu kaydeden Sanchez, ülkesinin bu ilişkilerin arttırılmasından yana olduğunu vurguladı.