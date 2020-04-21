Ruhani ve Putin’den kritik koronvirüs görüşmesi

Ruhani ile Putin görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede iki ülkenin farklı alanlarda yaptığı işbirliğinin büyük önem taşıdığına vurgu yapılarak, Tahran-Moskova ilişkileri stratejik olarak nitelendirildi.

İki liderin ülkeler arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda da mutabık kaldığı bildirildi.

Ruhani-Putin görüşmesinin gündeminde, önce ABD’nin çekildiği, sonra da Avrupa ülkelerinin taahhütlerine uymadıkları nedeniyle İran’ın yükümlülüklerini askıya aldığı uluslararası nükleer anlaşma da vardı.

Görüşmede dünya ülkelerinin koronavirüsle mücadele halindeyken ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımların İran halkının sağlık durumunu hedef aldığına dikkat çekildi.

Bugün ayrıca Ruhani ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde başta koronavirüsle mücadele olmak üzere dünyadaki son gelişmeler değerlendirilmişti.